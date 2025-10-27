Начат монтаж резервуаров для терминала «Бухта Север»

Специалисты Саратовского завода РМК начали шеф-монтажные, сборочно-монтажные и сварочно-монтажные работы ранее изготовленных резервуаров для нового нефтеналивного терминала на Северном морском пути в Енисейском заливе, который расположен на западе полуострова Таймыр в районе бухты Север.

Работы планируется завершить до конца 2025 года, рассказали SeaNews на заводе, подчеркнув, что все работы ведутся при температуре -40 градусов.

В рамках исполнения контракта Саратовский завод РМК в течение 8 месяцев 2025 года уже изготовил и поставил в бухту Север 7 комплектов резервуаров стальных вертикальных объемом (РВС) 30 тыс. кубометров каждый. Общий вес партии составил 3 643 тонн. Один готовый резервуар имеет диаметр 45,6 м, высота стенки – почти 18 м.

«Благодаря высокому качеству своей продукции и строгому соблюдению сроков изготовления, Саратовский завод РМК получил еще один заказ, изготовил и начал отгрузки двух комплектов РВС-2000 м3 и двух комплектов РВС-5000 м3», – сообщили в компании.

Эти резервуары предназначены для хранения сточной и противопожарной воды на новом нефтеналивном терминале в районе бухты Север.

Технические характеристики одного РВС-2000 м3: масса одного комплекта – 90 тонн, крыша – стационарная, внутренний диаметр – 15 м, высота стенки – 12 м. Комплект резервуара состоит из люков, патрубков, крыши, кольцевой лестницы и площадки

Технические характеристики одного РВС-5000 м3: масса 1 комплекта – 175 тонн, крыша – стационарная, внутренний диаметр – 22 м, высота стенки – 12 м. Комплект резервуара состоит из люков, патрубков, крыши, кольцевой лестницы и площадки

Минимальная температура хранения в резервуарах обоего объема – минус 45 градусов, максимальная – плюс 30 градусов Цельсия. Срок службы – не менее 20 лет

В октябре предприятие успело отгрузить и поставить 302 тонны ж/д вагонами до Мурманска, далее доставка будет осуществляться вертолетом в порт Дудинка и уже оттуда морским судном непосредственно до нефтеналивного терминала.

Среди особенностей отправки на Саратовском заводе РМК отметили упаковку металлопроката. Для поставок в Заполярье она должна быть усиленной и надежной, чтобы защитить продукцию от суровых погодных условий и механических повреждений при транспортировке.

Фото: Саратовский завод РМК