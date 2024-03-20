«Роснефть» начинает строительство нефтеналивного причала в «Бухте Север»

Компания «РН-Ванкор», предприятие нефтедобывающего комплекса НК «Роснефть», в рамках реализации проекта «Восток Ойл» приступила к строительству нефтеналивного причала на терминале «Порт «Бухта Север» в Енисейском заливе Карского моря.

Как сообщает пресс-служба «Роснефти», на данном этапе «РН-Ванкор» ведет дноуглубительные работы и укрепление береговой линии протяжённостью 335 метров на одном из двух нефтеналивных причалов. Для нового строящегося причала предстоит изготовить около 400 крупногабаритных свай диаметром свыше 2,5 метра и общим весом более 100 тыс. тонн.

Для этого в «Бухту Север» по Северному морскому пути доставлен один из самых мощных парков крупнотоннажных машин в стране общей грузоподъемностью свыше 8 тыс. тонн, среди которых 16 специализированных кранов.

Погружением свай с суши займутся четыре крана грузоподъемностью от 400 до 1,25 тыс. тонн. Со стороны моря, после таяния льда, будут задействованы еще два крупнотоннажных крана грузоподъемностью 1,6 тыс. тонн, установленные на баржи «Красноярск» и «Диксон».

Отмечается, что эта уникальная технология погружения свай в акватории испытана портовыми строителями в Обской губе Карского моря.

Проект предусматривает возведение целого комплекса причальных сооружений, в который входят два нефтеналивных, два грузовых причала и причал для портового флота общей протяженностью почти 1,3 км. Также запланировано строительство объектов инфраструктурного обеспечения порта «Бухта Север», включая административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт, ремонтно-механические мастерские, базы хранения МТР, трансформаторные подстанции и иные сооружения.

Нефтеналивной терминал является важным объектом нового морского порта «Бухта Север», призванного обеспечить перевалку нефти с месторождений «Восток Ойл» для транспортировки по Северному морскому пути в мировые порты, отметили в нефтяной компании.

Фото: НК «Роснефть»