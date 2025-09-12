Информационно-аналитическое агентство
Российская контейнерная линия Aurora Line выполнила первую перевозку по Севморпути
12.09.2025

    • Судно компании Aurora Line совершило переход через Северный морской путь в рамках линейного контейнерного сервиса между Санкт-Петербургом и Китаем. Как подчеркнули в компании, это первый случай, когда судно российской компании осуществляет прямой международный коммерческий рейс через арктические воды, ранее подобные перевозки осуществлялись иностранными компаниями.

    Судно «Hong Chang Sheng» вместимостью 2100 TEU вышло с терминала «Петролеспорт» в Большом порту Санкт-Петербург 23 августа 2025 года. На борт были погружены контейнеры с экспортным грузом российских предприятий химической, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности.

    Переход непосредственно по СМП занял неделю. К сегодняшнему (12.09.2025) дню контейнеровоз уже прошёл восточную границу СМП у мыса Дежнёва, прибытие в Китай ожидается 20 сентября 2025 года. Таким образом, маршрут от Санкт-Петербурга до Китая займёт не более 30 дней, что ощутимо быстрее, чем по южному пути через Суэцкий канал.

    «Успешное завершение перехода подтверждает растущую роль Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора как надежной транспортной артерии, а выход отечественных линейных операторов на этот маршрут становится важным этапом в развитии российских морских перевозок», – подчеркнули в компании.

    По оценке генерального директора ООО «Аврора Лайн» Алексея Парилова, использование арктической трассы позволяет снизить совокупные издержки на перевозку из портов Балтики в Китай на 20-25% в сравнении с маршрутом через Суэцкий канал.

    Фото: Aurora Line


    • Добавить комментарий

