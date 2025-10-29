Информационно-аналитическое агентство
Новый такелажный склад на ПЛП
29.10.2025

    • Стивидорный холдинг Глобал Портс (входит в ГК «Дело») ввел в эксплуатацию такелажный склад на многофункциональном терминале «Петролеспорт» в Большом порту Санкт-Петербург, сообщили SeaNews в Глобал Портс.

    Новый такелажный склад на ПЛПНовый объект позволит удовлетворить потребность ПЛП в складских площадях для хранения и учёта вспомогательных грузоподъемных приспособлений и запчастей на фоне увеличения парка техники терминала.

    Объект включает основной склад площадью 984 м², а также отдельные зоны для сушки и ремонта строп, грузозахватывающих приспособлений, крепёжного и прочего инвентаря для обработки грузов.

    В 2025 году в Большом порту Санкт-Петербург продолжается восстановление грузооборота, отмечают в Глобал Портс. В январе-сентябре 2025 года ПЛП обработал 2,6 млн тонн неконтейнерных грузов, на 30% больше чем за 9 месяцев 2024 года. В 2024-2025 годы Глобал Портс последовательно обновляет парк техники ПЛП. На терминал закуплено 5 новых ричстакеров, 32 терминальных тягача, 28 полуприцепов, четыре вилочных и по одному фронтальному и универсальному погрузчику.

    Фото: Глобал Портс


  •  




