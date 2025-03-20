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Комплекс перевалки навалочных грузов на ПЛП
20.03.2025

Комплекс перевалки навалочных грузов на ПЛП

    • Комплекс перевалки навалочных грузов на ПЛПСтивидорный холдинг Глобал Портс (входит в ГК «Дело») запустил в Большом порту Санкт-Петербург комплекс для перевалки навалочных грузов с применением контейнерной технологии. Как сообщили SeaNews в холдинге, новый объект, построенный на морском многофункциональном терминале «Петролеспорт», имеет пропускную способность 2,4 млн тонн в год.

    Новые мощности позволят повысить эффективность и увеличить объемы экспортных отправок отечественной продукции через российскую Балтику. Это особенно важно для предприятий химической отрасли в северо-западной и центральной частях страны, в частности производителей минеральных удобрений, отметили в компании.

    Как подчеркнули в Глобал Портс, комплекс является уникальным для Большого порта Санкт-Петербург с точки зрения инфраструктуры и технологии обработки грузов. Объект включает в себя железнодорожную станцию разгрузки вагонов-хопперов (СРВ), а также элеваторные и конвейерные системы для перевалки сыпучих грузов в специализированные контейнеры. Станция способна одновременно принимать два железнодорожных состава.

    Технология перевалки предусматривает несколько этапов. Груз с заводов-изготовителей поступает в вагонах-хопперах на ПЛП. На СРВ из подвижного состава он самотёком выгружается в приёмную камеру. Оттуда через систему транспортёров подаётся в элеватор и далее – в дозирующие бункеры. К бункерам в составе автопоездов подаются специализированные контейнеры, груз высыпается в них через технологические «рукава».

    Комплекс перевалки навалочных грузов на ПЛП

    Порожние вагоны отправляются обратно на завод, а груженые контейнеры – на складские площадки в порту. Там они хранятся до накопления судовой партии. Перевалка в трюм судна осуществляется по контейнерной технологии прямо из спецконтейнеров.

    Площадь нового объекта составляет более 4,5 тыс. кв. м. Для его запуска на терминале проложили 4 км дополнительных железнодорожных путей. Практически всё технологическое оборудование в составе комплекса – отечественного производства. По итогам реализации проекта на ПЛП созданы 80 новых рабочих мест.

    Глобал Портспоследовательно наращивает перевалку неконтейнерных грузов: в 2024 году терминалы холдинга обработали рекордные 6,6 млн тонн. Существенную долю этого объема составили минеральные удобрения. Благодаря запуску СРВ российские производители смогут восполнить дефицит стивидорных услуг для отправок за рубеж, подчеркнули в холдинге.

    Фото: Глобал Портс


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