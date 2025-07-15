Негабарит на ПЛП

Петербургский терминал Глобал Портс «Петролеспорт» обработал сложный проектный груз — два статора и ротор для электростанций общим весом более 7️00 тонн.

Как сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба ГК «Дело», в состав которой входит Глобал Портс, установки, прибывшие на ПЛП по железной дороге и автотранспортом, нужно было перегрузить на баржи для отправки в Сибирь.

Для перевалки статоров — самых тяжёлых элементов из всего станционного оборудования — над ж/д путями возвели специальный портальный кран, а ротор перегрузили с помощью одного из мобильных перегружателей ПЛП.

Скриншот: ГК «Дело»