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Негабарит на ПЛП
15.07.2025

Негабарит на ПЛП

    • Петербургский терминал Глобал Портс «Петролеспорт» обработал сложный проектный груз — два статора и ротор для электростанций общим весом более 7️00 тонн.

    Как сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба ГК «Дело», в состав которой входит Глобал Портс, установки, прибывшие на ПЛП по железной дороге и автотранспортом, нужно было перегрузить на баржи для отправки в Сибирь.

    Для перевалки статоров — самых тяжёлых элементов из всего станционного оборудования — над ж/д путями возвели специальный портальный кран, а ротор перегрузили с помощью одного из мобильных перегружателей ПЛП.

    Скриншот: ГК «Дело»


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