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Глобал Портс построит цех по ремонту контейнеров на терминале «Петролеспорт»
22.01.2025

Глобал Портс построит цех по ремонту контейнеров на терминале «Петролеспорт»

    • Стивидорный холдинг Глобал Портс (входит в ГК «Дело») в 2025 году построит на своем многофункциональном терминале «Петролеспорт» в Большом порту Санкт-Петербург цех по ремонту контейнеров. Проект получил положительное заключение экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. Об этом SeaNews рассказали в холдинге.

    В цехе будут проходить ремонт и обслуживаться как собственные специализированные контейнеры Глобал Портс, так и контейнеры клиентов. Площадь будущего объекта составит более 5 тыс. кв. м. Согласно проекту, в нем будут обустроены три ремонтных зоны для проведения сварочных, слесарных и малярных работ. Вместимость каждого участка составит 24 двадцатифутовых контейнеров.

    В Глобал Портс отмечают, что с 2023 года холдинг владеет собственным парком из 4 тыс. специализированных контейнеров и предлагает комплексную услугу по перевозке, хранению и перевалке насыпных грузов, в первую очередь, минеральных удобрений.

    «Перевалка в спецконтейнерах Глобал Портс позволяет предприятиям-изготовителям отправлять продукцию с производственных площадок в порт сразу в контейнерных поездах. По сравнению с перевозкой в вагонах-минераловозах контейнерная технология ускоряет логистику, позволяет раздельно хранить в порту разные марки продукции и накапливать любые комбинации судовых партий», — поясняют в Глобал Портс.

    Фото: пресс-служба Глобал Портс


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