Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Но обещал вернуться
20.11.2025

Но обещал вернуться

    • Ожидавшееся возвращение CMA CGM на российский рынок, как сообщает «КоммерсантЪ», не материализовалось: планировавшийся в ноябре судозаход в Петербург не состоялся: судно ушло в Германию, минуя Россию.

    По данным издания, контейнеровоз «North» вместимостью 1436 TEU, который должен был прибыть на «Первый контейнерный терминал» в Большом порту Санкт-Петербурга утром 17 ноября, проследовал другим маршрутом. Он пришел в Таллин, после из него в финскую Котку и, не заходя в Петербург, ушел в немецкий Бремерхафен.

    Но обещал вернутьсяИнформация о том, что CMA CGM вернется на российский рынок через свою сингапурскую структуру CNC, появилась на сайте компании 15 октября, но потом была удалена.

    Предполагалось, что в Петербург будут заходить суда «North» и «Containerships Stellar». Сейчас их в расписании нет. Однако на сайте CNC в расписании Baltic Express Line значится заход контейнеровоза «Victoria», который 27 ноября должен прибыть в Петербург на терминал «Нева-Металл».

    По информации SeaNews, судозаходы в Петербург этим судном уже выполняются – из Роттердама. Согласно данным AIS, «Victoria» в Петербурге побывала 17-18 ноября, а до этого 11-12 ноября. Сейчас судно направляется в Роттердам (терминал Barge Center Waalhaven).

    Контейнеровоз дедвейтом 5,2 тыс. тонн построен в 1998 году на верфи Jj Sietas Schiffswerft в Гамбурге, длина – 101,1 м, ширина – 18,2 м, осадка – 6,55 м.

    Фото: Shipspotting / Vincent de Koning


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.05.2025
    «Владелец заводов, газет, пароходов…»
    CMA CGM купил долю французской кинокомпании
    CMA CGMмедиапокупка
    0
    01.07.2025
    Понижающий коэффициент к ставкам лоцманского сбора в Петербурге
    Установлен понижающий коэффициент к ставкам лоцманского сбора в морском порту Большой порт Санкт-Петербург.
    Большой порт Санкт-Петербург ЛоцманыПортовые сборыТарифы
    0
    25.02.2025
    Портфель заказов MSC превысил вместимость действующего флота ONE
    Maersk пытается не отстать
    CMA CGMMaerskMSCКонтейнеровозы
    0
    25.07.2025
    TotalEnergies и CMA CGM создают СП
    По поставке СПГ на суда в регионе ARA
    CMA CGMTotalEnergiesсовместное предприятиеСПГ
    0
    21.01.2025
    Хуситы обещают не нападать на торговые суда в Красном море
    Один из контейнеровозов CMA CGM уже направляется к Суэцкому каналу
    CMA CGMзаявлениеИзраильКрасное море
    0
    01.04.2025
    Топ-10 крупнейших контейнерных линий по выручке по итогам 2024 года
    MSC в списке нет
    2024CMA CGMMaerskMSC
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.11.2025 Но обещал вернуться
    20.11.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2025 снизился на 1%
    19.11.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2025 в деталях
    19.11.2025 Контейнерооборот и грузооборот через Гамбург, 9 месяцев 2025
    18.11.2025 Контейнерооборот российских портов в октябре 2025 снизился на 10,7%
    17.11.2025 Контейнерооборот российских портов в октябре 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    20.11.2025 В Мариуполе установлен морской пункт пропуска
    19.11.2025 О реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    17.11.2025 Новый порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами
    13.11.2025 Первая партия куриного мяса из Китая через Амурзет
    13.11.2025 Россия и Казахстан подписали соглашение по транзиту
    05.11.2025 Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •