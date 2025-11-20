Но обещал вернуться

Ожидавшееся возвращение CMA CGM на российский рынок, как сообщает «КоммерсантЪ», не материализовалось: планировавшийся в ноябре судозаход в Петербург не состоялся: судно ушло в Германию, минуя Россию.

По данным издания, контейнеровоз «North» вместимостью 1436 TEU, который должен был прибыть на «Первый контейнерный терминал» в Большом порту Санкт-Петербурга утром 17 ноября, проследовал другим маршрутом. Он пришел в Таллин, после из него в финскую Котку и, не заходя в Петербург, ушел в немецкий Бремерхафен.

Информация о том, что CMA CGM вернется на российский рынок через свою сингапурскую структуру CNC, появилась на сайте компании 15 октября, но потом была удалена.

Предполагалось, что в Петербург будут заходить суда «North» и «Containerships Stellar». Сейчас их в расписании нет. Однако на сайте CNC в расписании Baltic Express Line значится заход контейнеровоза «Victoria», который 27 ноября должен прибыть в Петербург на терминал «Нева-Металл».

По информации SeaNews, судозаходы в Петербург этим судном уже выполняются – из Роттердама. Согласно данным AIS, «Victoria» в Петербурге побывала 17-18 ноября, а до этого 11-12 ноября. Сейчас судно направляется в Роттердам (терминал Barge Center Waalhaven).

Контейнеровоз дедвейтом 5,2 тыс. тонн построен в 1998 году на верфи Jj Sietas Schiffswerft в Гамбурге, длина – 101,1 м, ширина – 18,2 м, осадка – 6,55 м.

Фото: Shipspotting / Vincent de Koning