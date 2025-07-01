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Понижающий коэффициент к ставкам лоцманского сбора в Петербурге
01.07.2025

Понижающий коэффициент к ставкам лоцманского сбора в Петербурге

    • С 1 июля 2025 года в соответствии с приказом Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» от 26.06.2025 № 575 в морском порту Большой порт Санкт-Петербург при расчете лоцманского сбора для всех судов, кроме накатных, наплавных, контейнеровозов и наливных, заходящих в морской порт Большой порт Санкт-Петербург, с валовой вместимостью 25 000 и более применяется коэффициент 0,85.

    Соответствующая информация опубликована на сайте ФГУП «Росморпорт».

    С приказом Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» от 26.06.2025 № 575 можно ознакомиться ниже.

    Приказ

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


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