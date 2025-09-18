Информационно-аналитическое агентство
Eng
Оператор СУДС Санкт-Петербург предотвратил аварию судна
18.09.2025

Оператор СУДС Санкт-Петербург предотвратил аварию судна

    • Оператором СУДС Санкт-Петербург Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» 10 сентября 2025 года предотвращена авария балкера MILAS. Об этом сообщает пресс-служба «Росморпорта».

    Судно длиной 189,8 м и осадкой 10,3 м шло из морского порта Большой порт Санкт-Петербург с грузом удобрений. В условиях пониженной видимости балкер своевременно не изменил курс и, как следствие, вышел из района кругового движения системы разделения движения в районе о. Соммерс. Судно стало следовать курсом, ведущим в направлении скалы Малый Соммерс.

    Дежурный оператор СУДС Санкт-Петербург по ОВЧ связи оперативно предупредил экипаж об опасности и рекомендовал судоводителю срочно изменить курс для возвращения в систему разделения движения судов.

    Приняв предупреждение, балкер скорректировал курс влево и безопасно прошел к югу от скалы. «Экипаж поблагодарил дежурного оператора СУДС Санкт-Петербург за оказанную помощь. Благодаря своевременным и уверенным действиям операторского состава СУДС Санкт-Петербург удалось избежать аварии, которая могла привести к серьезным повреждениям судна и загрязнению окружающей среды», — говорится в пресс-релизе.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


  •  




