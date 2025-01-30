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Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-ноябрь 2024
30.01.2025

Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, 11 месяцев 2024

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