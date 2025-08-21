Информационно-аналитическое агентство
Первая партия минеральный удобрений для терминала ОТЭКО в Тамани
21.08.2025

Первая партия минеральный удобрений для терминала ОТЭКО в Тамани

    • Осуществлена отгрузка первой партии минеральных удобрений для последующей отправки на экспорт через Таманский терминал навалочных грузов «ОТЭКО».

    Как сообщили SeaNews в компании, всего в рамках первой судовой партии на сеть железных дорог будет отгружено более 50 тыс. тонн нитроаммофоски – комплексного удобрения, содержащего в доступной для растений форме все три важнейших элемента питания: азот, фосфор и калий. Транспортировка до порта Тамань осуществляется в вагонах-хопперах, предназначенных для перевозки минеральных удобрений. Первые вагоны уже прибыли на терминал.

    Планируется, что накопление первых судовых партии будет реализовано на путях необщего пользования терминала. Выгрузка удобрений в порту временно будет происходить по прямому варианту на новой технологической линии по перегрузке минеральных удобрений с использованием системы ленточных конвейеров. Перевалка удобрений на судно ожидается в начале сентября.

    Запуск перевалки минудобрений на Таманском терминале навалочных грузов станет одним из ключевых проектов ОТЭКО в 2025 году, подчеркнули в компании.

    «Работа с минудобрениями позволит нам развивать взаимодействие с различными грузоотправителями внутри страны, а также значительно расширить рынки сбыта и усилить южный экспортный коридор по этим перспективным для экономики страны номенклатурам», – отметил директор по логистике и управлению коммерческой цепочкой поставок ОТЭКО Юрий Саввин.

    Недавно, напомнили в компании, навалочный терминал приступил к перевалке железорудного сырья, что также явилось важным шагом на пути к диверсификации грузовой базы порта. В ближайшем будущем на терминале ожидаются отгрузки нескольких видов минеральных удобрений.

    Фото: ОТЭКО


    




