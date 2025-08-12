Информационно-аналитическое агентство
Таманский терминал навалочных грузов расширяет номенклатуру
12.08.2025

Таманский терминал навалочных грузов расширяет номенклатуру

    • «ОТЭКО», оператор терминала навалочных грузов в порту Тамань, запустила перевалку железорудного сырья – железорудного окатыша (ЖРО) и железорудного концентрата (ЖРК). Как сообщили SeaNews в компании, на сегодняшний день в адрес терминала отгружено более 600 тыс. тонн железорудного сырья с дальнейшей погрузкой на суда класса Panamax и Capesize. Конечным пунктом назначения отгружаемой руды является Китайская Народная Республика. До конца текущего года ОТЭКО планирует перевалить около 3,5 млн тонн железорудного сырья, за счет чего увеличится общий грузооборот терминала.

    «Мы видим в расширении номенклатуры грузов возможность для выхода на новые рынки сбыта. «Потребность в железорудном сырье в Азии стремительно растет – на этом фоне металлургическая промышленность Китая сталкивается с проблемой дефицита высокосортных железных руд с высоким содержанием железа. Именно поэтому мы вовремя заходим в эту нишу: терминал в Тамани может обеспечить поставку сырья в КНР крупными партиями судами класса Capesize, обработка которых – основная специализация нашего терминала в Тамани», – прокомментировал коммерческий директор по навалочным грузам ОТЭКО Инал Чкадуа.

    В августе терминал навалочных грузов ОТЭКО впервые в своей истории достигнет загрузки по всем предусмотренным проектом номенклатурам, включая уголь, кокс, серу, железорудные окатыши, железорудный концентрат и минеральные удобрения. При этом, подчеркнули в компании, расширение видов принимаемых грузов не приведет к сокращению объемов перевалки угля, который остается ключевым экспортным продуктом для Тамани.

    В конце августа ожидается отгрузка в адрес терминала первой партии минеральных удобрений различных номенклатур объемом более 50 тыс. тонн. В начале сентября этот груз будет отправлен в страны Юго-Восточной Азии. В ближайшее время на терминале завершится строительство одного из крупнейших в мире складов минеральных удобрений. Склад, рассчитанный на хранение до 300 тыс. тонн продукции, позволит переваливать до 5 млн тонн удобрений в год.

    Фото: ОТЭКО


