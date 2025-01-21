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Подрядчики проектов развития портов Кубани и Приморья подозреваются в хищении
21.01.2025

Подрядчики проектов развития портов Кубани и Приморья подозреваются в хищении

    • Бывшие руководили федерального казенного учреждения, находящегося в ведении Минтранса России и выполняющего функции государственного заказчика при реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры., подозреваются в превышении должностных полномочий. Как сообщает пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЮФО, идет расследование уголовных дел по факту хищения более 4 млрд рублей бюджетных средств подрядными организациями.

    В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» казенным учреждением не выполнены проекты: «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла», «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск», «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» и «Создание сухогрузного района морского порта Тамань».

    В отношении бывшего заместителя генерального директора казенного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в», ч. 3, ст. 286 УК РФ. Установлено, что подозреваемый в период с 2014 по 2016 годы превышал свои должностные полномочия при приемке у подрядчика работ по государственному контракту на развитие морского порта в Приморском крае. Некачественно выполненные строительно-монтажные работы были приняты и оплачены, объект до настоящего времени не завершен. В результате экономическим интересам государства причинен ущерб на сумму более 260 млн. руб. Подозреваемый задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Кроме того, в ноябре 2024 года окончено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора этого же федерального казенного учреждения. Он обвиняется в нескольких должностных преступлениях, совершенных при реализации государственных контрактов на развитие объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском и Приморском крае в период с 2014 по 2019 годы. Общий ущерб от противоправной деятельности фигуранта, а также состоящих с ним в преступном сговоре лиц, составил более 850 млн. руб. На момент следствия судом обвиняемый заключен под стражу.

    Оперативники УТ МВД России по ЮФО совместно с ФСБ России проводят мероприятия, направленные на установление иных причастных лиц к указанным преступлениям.

    Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО


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