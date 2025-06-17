Установлен приоритет экологичного транспорта при госзакупках

Правительство скорректировало порядок закупки автомобилей и транспортных средств для государственных и муниципальных нужд, установив приоритет для экологичных видов транспорта при таких закупках. Соответствующее постановление от 12 июня 2025 года №889 опубликовано на сайте правительства РФ,

Речь идет об изменениях в отдельные постановления правительства в сфере госзакупок, определяющие, какие именно товары и с какими характеристиками могут приобретать госзаказчики.

В частности, теперь при госзакупках они должны преимущественно приобретать автомобильную технику, работающую на газомоторном топливе, и электромобили вместо автотранспортных средств, работающих на традиционных видах топлива – дизеле и бензине.

При этом приобретать бензиновые или дизельные машины допускается в исключительном случае – при обосновании невозможности закупки автомобилей на альтернативных видах топлива, например, в связи с отсутствием на территории планируемой эксплуатации закупаемых автомобилей газозаправочной инфраструктуры и зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

Решение будет способствовать улучшению экологии и позволит поддержать отечественные предприятия, производящие экологичный транспорт.