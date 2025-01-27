«Торговый порт Посьет» ввел в эксплуатацию комплекс пылеветрозащитных ограждений

«Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион Группы «Мечел» под управлением ООО «УК Мечел-Транс») ввел в эксплуатацию комплекс пылеветрозащитных ограждений. Суммарные инвестиции в экологический проект превысили 250 млн рублей, рассказали SeaNews в пресс-службе «Мечела».

Общая длина защитного контура составляет 550 м, он состоит из нескольких участков.

Защитные экраны представляют собой металлические ограждения, установленные на стальных опорах, на которых закреплены перфорированные гофрированные панели. Высота экранов – 22 м от поверхности угольного склада. Конструкция, смонтированная по периметру порта, обеспечивает рассеивание воздушных потоков и гасит скорость ветра, в результате чего взвешенные частицы угля не попадают за пределы производственной зоны и эффективно осаждаются стационарными и мобильными системами орошения.

Применение защитных экранов входит в перечень технологий, включенных в информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям (НДТ) при перевалке угля в морских портах. Это стало восьмой реализованной НДТ на предприятии.

Фото: пресс-служба «Мечела»