В порту Владивосток запущен универсальный терминал
03.10.2025

    • Компания «Терминал ФЕСКО Гайдамак» в статусе резидента свободного порта Владивосток (СПВ) запустила современный универсальный терминал на территории 43-го и 44-го причалов порта Владивостока. Мощности предприятия позволяют обрабатывать различные грузы – от автомобилей до зерна. Объем инвестиций в проект составил 197 млн рублей, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

    В рамках проекта приобретены автомобильный кран грузоподъемностью 100 тонн, мобильный судовой погрузчик и другая спецтехника. Установлены системы радиационного контроля и конвейер для прямой подачи груза с причала в трюм судна производительностью более 200 тонн в час.

    «Запуск современного универсального терминала – это значимый шаг в развитии логистической инфраструктуры Дальнего Востока. Благодаря мерам государственной поддержки мы оснастили комплекс высокотехнологичным оборудованием, создали более 200 рабочих мест для жителей региона. Статус резидента СПВ предоставляет существенные преференции, в том числе в налоговой сфере. Это позволило нам направить дополнительные ресурсы на развитие и предложить рынку полный спектр услуг, включающий проведение погрузо-разгрузочных работ, перемещение груза по территории порта, размещение его на хранение», – сообщили в ООО «Терминал ФЕСКО Гайдамак».

    Терминал специализируется на перевалке импортных транспортных средств и генеральных грузов, от штучных товаров в ящиках до сыпучих материалов в биг-бегах и мешках, а также зерна для экспорта в страны Азии.

    Фото: пресс-служба КРДВ

     


  •  




