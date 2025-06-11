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Новые контейнерные краны для ВМП «Первомайский»
11.06.2025

Новые контейнерные краны для ВМП «Первомайский»

    • Три новых современных крана прибыли из Гонконга в морской порт Владивосток для контейнерного терминала ВМП «Первомайский» на 42-м причале порта Владивосток, сообщила пресс-служба Росморречфлота в своем телеграм-канале.

    С 2014 года терминале ведутся работы по реконструкции и увеличению длины причальной платформы, оснащению грузоподъемным оборудованием, модернизируются складские площади для контейнерных грузов.

    После реконструкции второго причала общая длина причальной стенки составит 453 м, что позволит осуществить одновременную обработку двух контейнеровозов типа «Капитан Афанасьев» длиной 184,1 м.

    Кроме того, автоматизируются процессы управления предприятием и проводятся работы по развитию информационной системы терминала (ИС ВМПП), которая необходима для управления основной производственной сферой, включая планирование отгрузки и учет складского перемещения грузов.

    Фото: Росморречфлот


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