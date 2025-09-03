Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В 2026 откроется круизный маршрут между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским
03.09.2025

В 2026 откроется круизный маршрут между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским

    • В 2026 году стартует новый круизный маршрут между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским. Как сообщает пресс-служба Минтранса в своем телеграм-канале, такое заявление руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, выступая на сессии «Круизный туризм Дальнего Востока» в рамках Восточного  экономического форума.

    По информации Росморечфлота, рейсы будет выполнять комфортабельный морской лайнер «Астория Нова». Туристы смогут посетить сразу несколько дальневосточных портов, из которых будут организованы экскурсии на популярные туристические объекты Камчатки, Приморья и Сахалина.

    На площадке ВЭФ состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве по развитию морского круизного туризма между Минвостокразвития России, правительствами Камчатского, Приморского и Сахалинской областей, ФГУП «Росморпорт», АО «КС – Стратегический Альянс» и ПАО «Совкомфлот».

    Фото: Минтранс России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.08.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 33, 2025
    Ставки не меняются седьмую неделю подряд.
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    02.07.2025
    Новое причальное оборудование на дальневосточном терминале Глобал Портс
    Обработка флота ускорится
    Глобал ПортсДальний Востокконтейнерный перегружательКонтейнерный терминал
    0
    25.04.2025
    Новый сервис из Китая на Дальний Восток
    Регулярный контейнерный сервис связал российский Дальний Восток с китайским портом Циндао.
    Глобал ПортсДальний Востокконтейнерный сервисЦиндао
    0
    24.04.2025
    Открыта круизная навигация 2025 года
    Из Нижнего Новгорода в Москву отправились первые круизные теплоходы сезона-2025 – «Константин Коротков», «Константин Симонов» и «Мустай Карим».
    Городецкий гидроузелКруизное судоходствоПассажирские перевозкиРечные перевозки
    0
    29.01.2025
    Показатели проекта по удалению затонувших судов на Дальнем Востоке полностью выполнены
    Проект будет продлен
    "Генеральная уборка"Дальний ВостокДФОзатонувшие суда
    0
    09.01.2025
    Утверждена Стратегия пространственного развития страны до 2030 года
    Одна из задач Стратегии - наращивание международных торговых связей
    TransportАрктикаАТРВнешняя торговля
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.09.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2025 снизился на 44,9%
    01.09.2025 FESCO увеличила объем перевозок и выручку
    01.09.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2025
    01.09.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2025 в деталях
    29.08.2025 Контейнерооборот через Гетеборг стагнирует
    29.08.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 35, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    28.08.2025 Введен новый временный запрет на экспорт бензина
    27.08.2025 Продлено действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции
    25.08.2025 Назначен начальник Сочинской таможни
    22.08.2025 Скидки на экспортные перевозки черных металлов по жд
    22.08.2025 Ространснадзор усиливает контроль за международными автоперевозками
    21.08.2025 500 млрд рублей на портовую инфраструктуру Азово-Черноморского бассейна
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •