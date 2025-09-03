В 2026 откроется круизный маршрут между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским

В 2026 году стартует новый круизный маршрут между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским. Как сообщает пресс-служба Минтранса в своем телеграм-канале, такое заявление руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, выступая на сессии «Круизный туризм Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума.

По информации Росморечфлота, рейсы будет выполнять комфортабельный морской лайнер «Астория Нова». Туристы смогут посетить сразу несколько дальневосточных портов, из которых будут организованы экскурсии на популярные туристические объекты Камчатки, Приморья и Сахалина.

На площадке ВЭФ состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве по развитию морского круизного туризма между Минвостокразвития России, правительствами Камчатского, Приморского и Сахалинской областей, ФГУП «Росморпорт», АО «КС – Стратегический Альянс» и ПАО «Совкомфлот».

Фото: Минтранс России