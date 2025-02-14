Грузопассажирский паром для Дальнего Востока сдадут в этом году

На Судостроительном заводе имени Б.Е.Бутомы продолжается строительство нового грузопассажирского парома проекта CNF22 «Петропавловск» для работы на Дальнем Востоке.

Комиссия Росморречфлота проинспектировала строительство парома, который строится по заказу Росморречфлота в рамках федеральной госпрограммы «Развитие транспортной системы», сообщило агентство в своем телеграм-канале.

Судно спущено на воду, основное оборудование установлено, завершаются достроечные работы. Уже начаты швартовные испытания. Сдать судно планируется в этом году.

Паром будет курсировать между портами Камчатки, Сахалина, Приморья, Магаданской области и Курильских островов. Сейчас перевозки в основном выполняют авиакомпании.

Судно сможет перевозить около 150 пассажиров, а также автомобили, автобусы и грузовые контейнеры.

Фото: Росморречфлот