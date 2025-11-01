Новый заказ COSCO

COSCO обнародовала масштабную программу обновления флота. По информации Splash24/7, китайская госкорпорация намерена потрать 1,75 млрд долларов на строительство 29 судов различных типов.

Контейнеровозы в новый портфель заказов не входят – COSCO построит 23 балкера типоразмера Kamsarmax и 6 крупнотоннажных танкеров VLCC. Все заказы размещены на китайских верфях. Сдача новостроев планируется в период с 2027 по 2028 год.

Балкеры дедвейтом 87 тыс. тонн будет строить COSCO Shipping Heavy Industry (Dalian), стоимость заказа составляет около 7,34 млрд юаней (порядка 1,03 млрд долларов).

Контракт на строительство VLCC отдан Dalian Shipbuilding Industry Corp (DSIC), этот заказ потянул на 5,09 млрд юаней (715 млн долларов).

Оперировать балкерами по 20-летнему договору бербоут-чартера будет соответствующее подразделение COSCO – COSCO Shipping Bulk.

VLCC передадут по долгосрочным договорам COSCO Shipping Energy Transportation. Танкеры смогут работать на СРГ и метаноле.

Первое судно должно быть сдано в апреле 2027 года, завершить строительство всех судов планируется до конца 2028 года.

Ранее в этом году COSCO уже разместила несколько заказов на новые суда, в том числе на 10 балкеров типа Newcastlemax и 4 танкера-асфальтовоза/битумовоза, строительство которых будет осуществляться на CSSC Qingdao Beihai, COSCO Zhoushan и CSSC Huangpu Wenchong.

Фото: COSCO