Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый заказ COSCO
01.11.2025

Новый заказ COSCO

    • COSCO обнародовала масштабную программу обновления флота. По информации Splash24/7, китайская госкорпорация намерена потрать 1,75 млрд долларов на строительство 29 судов различных типов.

    Контейнеровозы в новый портфель заказов не входят – COSCO построит 23 балкера типоразмера Kamsarmax и 6 крупнотоннажных танкеров VLCC. Все заказы размещены на китайских верфях. Сдача новостроев планируется в период с 2027 по 2028 год.

    Балкеры дедвейтом 87 тыс. тонн будет строить COSCO Shipping Heavy Industry (Dalian), стоимость заказа составляет около 7,34 млрд юаней (порядка 1,03 млрд долларов).

    Контракт на строительство VLCC отдан Dalian Shipbuilding Industry Corp (DSIC), этот заказ потянул на 5,09 млрд юаней (715 млн долларов).

    Оперировать балкерами по 20-летнему договору бербоут-чартера будет соответствующее подразделение COSCO – COSCO Shipping Bulk.

    VLCC передадут по долгосрочным договорам COSCO Shipping Energy Transportation. Танкеры смогут работать на СРГ и метаноле.

    Первое судно должно быть сдано в апреле 2027 года, завершить строительство всех судов планируется до конца 2028 года.

    Ранее в этом году COSCO уже разместила несколько заказов на новые суда, в том числе на 10 балкеров типа Newcastlemax и 4 танкера-асфальтовоза/битумовоза, строительство которых будет осуществляться на CSSC Qingdao Beihai, COSCO Zhoushan и CSSC Huangpu Wenchong.

    Фото: COSCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.02.2025
    Первое судно на Жатайской судоверфи
    Начнут строить к концу первого квартала этого года
    Жатайская судоверфьСудостроениеЯкутия
    0
    20.10.2025
    Правительство направит свыше 9 млрд на строительство судов
    Финансирование поступит Росморречфлоту.
    ПравительствоРосморречфлотСудостроениеФинансирование
    0
    17.09.2025
    COSCO создал два СП по управлению логистическими парками
    В Китае и Сингапуре
    COSCOКитайлогистический паркСингапур
    0
    14.04.2025
    ОСК приступила к активной фазе строительства плавдока грузоподъемностью 25 тыс. тонн
    Состоялась уникальная операция по перемещению полублоков плавучего дока проекта 24012 «Владимир Емельянов».
    ОСКплавдокСудостроение
    0
    19.06.2025
    NewNew Shipping планирует заходы в Певек и Мурманск
    И рассчитывает на субсидии на строительство судов ледового класса
    2025Newnew Shipping LineМурманскПевек
    0
    13.03.2025
    СудостроениеRU 2025
    Ежегодная конференция для корабелов региона, в повестке дня которой рассматриваются наиболее важные вопросы судостроительной отрасли
    Вива КонсалтКонференцияСудостроение
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.11.2025 Гетеборг ждет рекорда
    31.10.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 44, 2025
    30.10.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в сентябре 2025 снизился на 30,9%
    30.10.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в сентябре 2025 в деталях
    28.10.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2025 снизился на 23,7%
    27.10.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    25.10.2025 Из Росморречфлота в Минтранс
    21.10.2025 Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области
    21.10.2025 Назначен начальник Уссурийской таможни
    20.10.2025 Правительство направит свыше 9 млрд на строительство судов
    17.10.2025 Квоты на вывоз минеральных удобрений
    15.10.2025 Платная электронная очередь на латвийской границе
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •