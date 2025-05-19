Турецкая линия Arkas заказала контейнеровозы

Турецкая контейнерная линия Arkas заказала строительство контейнеровозов в Китае, сообщает Splash.

Верфь CSSC Huangpu Wenchong Shipyard построит четыре контейнеровоза вместимостью 3,1 тыс. TEU. Еще два судна – в опционе.

Стоимость каждого контейнеровоза составит 50 млн долларов. Поставка всех контейнеровозов запланирована на 2028 год.

Год назад Arkas заказал серию из шести 4-тысячников стоимостью 60 млн каждое. Суда строятся также в Китае.

Если все опционы будут реализованы, инвестиции Arkas в новое строительство превысят 650 млн долларов, а флот Arkas может увеличиться до 60 контейнеровозов.

Фото: Shipspotting / Giwrgos Mertis