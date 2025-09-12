Информационно-аналитическое агентство
Южнокорейский фидерный перевозчик строит контейнеровозы в Китае
12.09.2025

Южнокорейский фидерный перевозчик строит контейнеровозы в Китае

    • Южнокорейский контейнерный перевозчик Dongjin Shipping впервые заказал строительство контейнеровозов в Китае суммарной стоимостью порядка 70 млн долларов, сообщает Splash.

    Dongjin Shipping заключил контракт с китайской верфью Yangzijiang Shipbuilding на поставку трех контейнеровозов вместимостью 1,1 тыс. TEU стоимостью 23 млн каждый. Сдача судов в эксплуатацию планируется в 2027-2028 году.

    Ранее корейская линия строила контейнеровозы только на национальных верфях.

    Dongjin Shipping работает на внутриазитских маршрутах, связывающих Южную Корею, Китай и Японию, а также в Юго-Восточной Азии.

    «Ожидается, что новые суда укрепят позиции Dongjin на конкурентном внутриазиатском рынке, где перевозчики стремятся закупить более молодые и эффективные суда на фоне растущего спроса и стареющего фидерного флота», – резюмирует издание.

    Фото: Splash / Yangzijiang Shipbuilding


    • Добавить комментарий

  •  




