FESCO вдвое нарастила долю в контейнерных перевозках из Китая через Казахстан

FESCO по итогам восьми месяцев этого года доставила в Россию более 23 тыс. TEU из Китая через пограничные переходы Достык и Алтынколь (Республика Казахстан). Об этом SeaNews сообщили в Группе.

Общая доля рынка Группы на этом направлении составила 14%, что вдвое выше прошлогодних показателей того же периода.

Железнодорожные перевозки по маршрутам организованы в сотрудничестве с китайскими платформенными и агентскими компаниями. Основными городами отправки стали Сиань, Чунцин, Хэфэй, Туншань, Цзэнчэн, Гуанчжоу и Чэнду.

«Объемы перевозок из Китая сухопутными маршрутами растут сегодня более высокими темпами, чем по морским путям. Весомую роль в этом играют транзитные доставки через Казахстан. Список товаров, которые поступают по данному маршруту очень широк — это и автомобили, и большая часть товаров, что мы можем встретить на полках магазинов: техника, одежда, обувь. Видим значительные возможности роста в данном сегменте логистики и выстраиваем с помощью собственных мощностей перевозки между Россией и Китаем по всем основным магистральным маршрутам», — отметил заместитель генерального директора по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

Одним из основных путей Группы для наземной доставки грузов в РФ из КНР является регулярный железнодорожный сервис FESCO Asia Landborder Shuttle (FALB). Он позволяет осуществлять транспортировку «от двери до двери» и отправить грузы как в собственном контейнере, так и в контейнере FESCO. Поезда FALB отправляются на еженедельной основе.

