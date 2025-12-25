Информационно-аналитическое агентство
1,36 миллиарда на строительство рыбопромыслового флота
25.12.2025

1,36 миллиарда на строительство рыбопромыслового флота

    • До конца 2025 года на продолжение строительства судов рыбопромыслового флота из резервного фонда кабмина будет выделено 1,36 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

    «Средства предназначены на возмещение части затрат, связанных с созданием четырёх рыбопромысловых судов на верфях Дальневосточного федерального округа. Техника уже готова и будет использоваться для добычи крабов в рамках механизма инвестиционных квот», – пояснил М.Мишустин.

    Правительство субсидирует строительство судов-краболовов с 2024 года. В целом эта программа, которая будет действовать до конца 2026 года, предполагает выделение 6,4 млрд рублей для спуска на воду 13 судов.

    Говоря о принятом решении на заседании Правительства 24 декабря, М.Мишустин отметил, что механизм инвестиционных квот действует уже не первый год. Он позволяет решать сразу несколько важных задач, прежде всего – обновлять рыболовный флот, увеличивать переработку, повышать эффективность производства и развивать российское судостроение в целом.

    «Это необходимо для обеспечения технологического суверенитета и формирования экономики предложения», – подчеркнул глава кабмина.

    Работа ведётся в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности», который является частью госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

    Кроме того, как сообщил М.Мишустин, 5 млрд рублей в 2026 году будет выделено на реализацию программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта.

    Распоряжение от 23 декабря 2025 года №3959-р

    Фото: пресс-служба Правительства РФ

     


    •