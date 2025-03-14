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Строить суда на корейских верфях будут узбеки
14.03.2025

Строить суда на корейских верфях будут узбеки

    • Летом этого года к работе на верфях в Ульсане должны приступить 280 человек, завербованных в Узбекистане. Как сообщает Splash 24/7, платить им будут по минимальной установленной в Южной Корее ставке 10 тыс. 30 вон (7 долларов 60 центов) в час.

    Южнокорейские судостроительные предприятия и ранее привлекали иностранную рабочую силу, однако впервые в этом напрямую участвуют муниципальные власти. Городское правительство в рамках проекта организует в Узбекистане площадки для обучения новых кадров.

    В последние годы южнокорейская судостроительная отрасль испытывает настоящий кадровый голод, усугубляемый ростом заказов. Правительство пытается бороться с дефицитом, увеличивая количество выдаваемых ежегодно рабочих виз и заключая договоры о профессиональной подготовке и найме рабочих с другими азиатскими странами.

    Отсутствие в стране-доноре кадров собственной судостроительной промышленности ив принципе моря не является препятствием – пару лет назад Южная Корея обратилась в поисках рабочей силы в не имеющий выхода к морю Непал, и сейчас на корейских верфях вместе с гастарбайтерами из Филиппин, Индонезии и других азиатских стран трудятся порядка 3 тыс. непальцев.

    Фото: Explorers.uz


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