Damen будет строить буксиры в Индии

Damen Technical Cooperation B.V. подписала меморандум о взаимопонимании с индийской верфью Square Port Shipyard, сообщили SeaNews в группе Damen.

Стороны планируют развивать верфь Square Port, расположенную в 250 километрах от Мумбаи, с тем чтобы в перспективе строить там суда под маркой Damen.

Для Damen, отметили в группе, это третье партнерство в Индии.

Незадолго до этого сообщалось о том, что Damen подписал меморандум о взаимопонимании с Yeoman Marine Services, который предусматривает строительство на верфи в Ратнагири буксиров для индийских операторов и портов.

Фото: Damen