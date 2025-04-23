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Damen будет строить буксиры в Индии
23.04.2025

Damen будет строить буксиры в Индии

    • Damen Technical Cooperation B.V. подписала меморандум о взаимопонимании с индийской верфью Square Port Shipyard, сообщили SeaNews в группе Damen.

    Стороны планируют развивать верфь Square Port, расположенную в 250 километрах от Мумбаи, с тем чтобы в перспективе строить там суда под маркой Damen.

    Для Damen, отметили в группе, это третье партнерство в Индии.

    Незадолго до этого сообщалось о том, что Damen подписал меморандум о взаимопонимании с Yeoman Marine Services, который предусматривает строительство на верфи в Ратнагири буксиров для индийских операторов и портов.

    Фото: Damen


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