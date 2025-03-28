Танкер-химовоз «Азимут-1» совершил контрольный выход в акваторию реки

Танкер-химовоз проекта 00216М, построенный на производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и судоремонта ОСК, вышел на контрольные испытания в акваторию реки Волга. Как сообщили SeaNews в ЮЦСС, на судне будут проверены в действии механизмы, а также системы вентиляции.

Танкер смешанного плавания «река-море» спроектирован Невским проектно-конструкторским бюро ОСК. Грузовое судно может использоваться для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки паров, патоки, а также вредных жидких веществ, включая те, которые требуют подогрева до температуры 60°C. В одном рейсе могут перевозиться три сорта груза.

По окончании контрольного выхода начнется подготовка к подписанию акта технической готовности судна. Реализация проекта ведется по заказу ООО «Евразия-Шиппинг Каспий». Сдача в эксплуатацию танкера-химовоза «Азимут-1» запланирована на апрель этого года.

Основные характеристики проекта 00216М:

длина наибольшая – 141 м;

ширина расчетная – 16,7 м;

высота борта – 6 м;

дедвейт в пресной воде при осадке 3,60 м – около 5350 тонн;

дедвейт в морской воде при осадке 4,6 м – около 7900 тонн;

автономность – 15 суток;

скорость – около 10 узлов;

экипаж/количество мест – 12/13 человек.

Фото: АО «Южный центр судостроения и судоремонта»