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Южная Корея выигрывает от повышенных сборов США c китайских судов
07.04.2025

Южная Корея выигрывает от повышенных сборов США c китайских судов

    • В судостроительной отрасли Южной Кореи наблюдается восстановление объема портфеля заказов. По данным Clarkson Research, в марте этого года южнокорейские верфи получили 55% всего мирового объема заказов в перерасчете на тоннаж, сообщает Maritime Executive.

    Так, в марте на корейских верфях было законтрактовано строительство судов суммарной валовой вместимостью 820 тыс. CGT (компенсированных валовых тонн). Китай же получил заказов на 520 тыс. CGT. Однако Китай сохранил лидерство по количеству заказанных судов – 31 судно против 17 судов, заказанных в Корее.

    Таким образом, в корейском судостроении наметилось восстановление объема заказов после вялого начала года, в том числе и за счет введения США повышенных пошлин и сборов в отношении судов китайского производства.

    Чтобы противодействовать растущему доминированию Китая в отрасли, Южная Корея изменила стратегию, сосредоточившись на строительстве дорогостоящих судов, при этом более крупных и технологически продвинутых, в частности, газовозов всех типов. В этом сегменте Южная Корея продолжает лидировать, несмотря на рост количества СПГ-танкеров китайской постройки. «В долгосрочной перспективе Южная Корея смотрит в сторону аммиаковозов и судов, работающих на аммиаке, автоматизации и других высоких технологий», – пишет издание.

    В феврале лидером по объему заказов в тоннаже был Китай, которому удалось законтрактовать 70% заказов, тогда как Южной Корее – всего 9%. Однако такое отставание корейских верфей в первом квартале года всегда уже стало китайскими верфями.

    Китай продолжает доминировать в судостроении. В настоящее время на китайских верфях законтрактовано строительство судов суммарной валовой вместимостью 94 млн CGT, или 59% от мирового объема. У Южной Кореи заказов на 36 млн CGT, или 23% глобального портфеля заказов.

    Судостроительные предприятия Южной Кореи рассчитывают на США в будущем развитии отрасли на фоне введения повышенных сборов на суда, имеющие отношение к Китаю.

    Корейские СМИ сообщают, что ожидаемые сборы в значительной мере повлияют на будущие планы в судостроении. Так, например, уже фиксируются отмены заказов на китайских верфях. В частности, ExxonMobil отказалась от заказов на два судна-бункеровщика СПГ, которые предполагалось разместить в Китае.

    Корейская верфь HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering на прошлой неделе сообщила, что получила дополнительный заказа на газовоз стоимостью 263 млн долларов. Таким образом, с начала этого года это предприятие получило заказы на 24 судна общей стоимостью чуть более 4 млрд долларов, что соответствует 22,6% от годового плана в 18 млрд долларов. По типу судов это СПГ-газовоз, 4 судна-бункеровщика, один газовоз для перевозки аммиака, два газовоза для перевозки этана, 12 контейнеровозов и 4 танкера.

    Тем временем Торговое представительство США в конце марта провело расследование в отношении доминирования Китая в судостроении и морском судоходстве. Окончательные рекомендации, которые будут включены в общий план по судостроению США, еще не опубликованы. Многие эксперты прогнозируют, что они в сочетании с новыми повышенными пошлинами могут оказать сдерживающее воздействие на мировую торговлю и судоходство.

    Фото: Maritime Executive / HHI


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