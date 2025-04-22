США включили Chipolbrok в список контролируемых перевозчиков

Федеральная морская комиссия (FMC) США классифицировала китайско-польское совместное предприятие – судоходную компанию Chipolbrok как подконтрольную Китаю и внесла в список перевозчиков, подлежащих особому регулированию, сообщает Splash.

Во флоте Chipolbrok 31 многоцелевое судно. Компания находится в совместной собственности правительств Китая и Республики Польша. Штаб-квартира Chipolbrok находится в Шанхае.

По результатам собственной проверки структуры собственности Chipolbrok FMC установила, что правительство Китая осуществляет бОльший контроль над корпоративной структурой и коммерческой деятельностью, чем польский партнер.

Контролируемые перевозчики — это морские перевозчики, задействованные в торговле США с иностранными странами, чьи операционные активы прямо или косвенно принадлежат либо контролируются иностранным правительством. Контролируемые перевозчики подлежат усиленному регулирующему надзору со стороны FMC.

Фото: Chipolbrok