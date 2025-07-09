Для Амурского ГХК планируется доставить 57 единиц крупногабаритного оборудования

На временный причал на реке Зее прибыла первая из запланированных в 2025 году партий крупногабаритного оборудования для Амурского ГХК. На ее борту технологические емкости, конденсаторы, скрубберы и аппараты для осушки и очистки полипропилена от остатков углеводородов, сообщает пресс-служба предприятия.

«Навигацией 2025 года планируется завершить кампанию по доставке крупногабаритного и тяжеловесного оборудования для Амурского ГХК, которая стартовала в 2021 году. Планируем доставить 57 единиц общим весом около 2 200 тонн, – отметил менеджер по транспортировке крупнотоннажных грузов АГХК Устим Довбуш. – Все агрегаты предназначены для установки производства полипропилена будущего комплекса».

Транспортировку технологического оборудования Амурского ГХК водным путем в этом году обеспечат 6 баржебуксирных составов. Оборудование и грузы доставляются из КНР через российский морской порт Де-Кастри, а также речной порт Благовещенск – Хэйхэ. До причала вблизи города Свободного баржи с грузами буксируются по рекам Амур и Зея.

Готовность Амурского ГХК на конец июня 2025 года составляет 82%. В состав Амурского ГХК входят 4 линии производства полиэтилена высокой плотности: три газофазным методом, одна – суспензионным, а также линия производства полипропилена. Мощность будущего комплекса составит 2,3 млн тонн в год полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена.

В 2026 году планируется получить первый полиэтилен, в 2027 году – полипропилен. Продукция будет поставляться не только на внутренний рынок, но и на экспорт.

Фото: Амурский ГХК