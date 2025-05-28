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Новый поезд Ухань – Поти / Тбилиси
28.05.2025

Новый поезд Ухань – Поти / Тбилиси

    • 24 мая из города Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) в Грузию отправился грузовой поезд Китай – Европа, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на китайское информационное агентство Чжунсиньшэ.

    Поезд везет товары общей стоимостью более 14,82 млн юаней (около 2,06 млн долларов), в том числе легкое механическое оборудование, сельскохозяйственные машины и строительные материалы.

    Состав пересечет госграницу Китая через КПП Хоргос, проедет по территории Казахстана, где в морском порту Актау груз будет перегружен на паром, следующий через Каспийское море, после чего он прибудет в столицу Азербайджана Баку, откуда его железнодорожным транспортом доставят в Поти и Тбилиси.

    При транспортировке грузов из города Ухань в Грузию предусмотрено использование мультимодальной схемы: «железная дорога – море – железная дорога». Время в пути составит примерно 18 суток.

    В настоящее время действует 58 трансграничных маршрутов Китай – Европа, связывающих Ухань с 120 городами в 40 странах евразийского континента.

    Фото с сайта www.wuhan.gov.cn


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