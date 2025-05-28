Новый поезд Ухань – Поти / Тбилиси

24 мая из города Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) в Грузию отправился грузовой поезд Китай – Европа, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на китайское информационное агентство Чжунсиньшэ.

Поезд везет товары общей стоимостью более 14,82 млн юаней (около 2,06 млн долларов), в том числе легкое механическое оборудование, сельскохозяйственные машины и строительные материалы.

Состав пересечет госграницу Китая через КПП Хоргос, проедет по территории Казахстана, где в морском порту Актау груз будет перегружен на паром, следующий через Каспийское море, после чего он прибудет в столицу Азербайджана Баку, откуда его железнодорожным транспортом доставят в Поти и Тбилиси.

При транспортировке грузов из города Ухань в Грузию предусмотрено использование мультимодальной схемы: «железная дорога – море – железная дорога». Время в пути составит примерно 18 суток.

В настоящее время действует 58 трансграничных маршрутов Китай – Европа, связывающих Ухань с 120 городами в 40 странах евразийского континента.

Фото с сайта www.wuhan.gov.cn