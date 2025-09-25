Перспективы развития Северного морского пути

В рамках мероприятия 18-я Международной выставки и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океанов и шельфа «НЕВА» состоялся пресс-подход с участием заместителя генерального директора – директора Арктической дирекции государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Вячеслава Рукши, сообщают организаторы мероприятия.

Отвечая на вопрос об объеме зарубежного трафика по СМП и количестве запросов от иностранных компаний, Вячеслав Рукша отметил: «Если говорить про зарубежный грузопоток, это контейнеризированные грузы, их надо измерять в количестве судопроходов, как пример, высокая активность оказывается со стороны китайских компаний. В этот летний осенний сезон, я думаю, судопроходов будет уже не 8-10, как было, именно с контейнеризированными грузами, а уже за 20, даже побольше. Второй пример, более простой, который мы контролируем постоянно, это количество судов, которые находятся в акватории Северного морского пути. Вот, скажем, вчера было практически 190 судов. Год назад эта цифра была в это же примерно время в районе 150-140».

Говоря о том, на развитие каких технологий Россия должна делать упор при модернизации СМП, директор Арктической дирекции подчеркнул: «Мы сегодня выполняем для себя задачу, я имею в виду, в корпорации — развитие новой серии атомных ледоколов 22220, ледокола «Лидер», который строится на «Звезде» [заводе «Звезда»]. Эта задача, еще раз повторюсь, те 100 миллионов тонн, которые звучат. Надеюсь, в 30-м году мы будем довольно близки, но это, бесспорно, 40-60 миллионов тонн – сжиженный природный газ, 30-50 миллионов тонн – сырая нефть, я уверен, и уголь с Сырадасайского месторождения – 15-20 миллионов тонн. <…> Также новая задача Трансарктического транспортного коридора, которая позволяла бы уже говорить про Северный морской путь, как о транспортной артерии, в том числе для международных задач».

Затрагивая тему международного сотрудничества, В. Рукша заявил, что для увеличения транзитного грузопотока между Китаем и Россией необходимо иметь большое количество судов ледового класса Arc7, на строительство которых требуется время «на мой взгляд, грузопоток Китай-Россия, но он будет 10-15 миллионов тонн, не больше».

В завершение пресс-подхода В. Рукша высказался о том, какие трудности нужно преодолеть для развития СМП: «В первую очередь требуется новый масштаб судостроительных мощностей, потому что, говорить о том международном транзитном коридоре, вы должны иметь, <…>, по предварительным расчетам, не менее 60 до 100 судов класса Arc7. Если кто-то знает мощности даже китайских судостроителей, то построить 100 судов за 40 тысяч тонн под 100 тысяч дедвейт, это, думаю, лет десяток, если не больше, строительства».

Фото: сайт выставки «НЕВА»