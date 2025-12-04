Информационно-аналитическое агентство
Цифровая платформа для международных автомобильных перевозок между Китаем и Россией
04.12.2025

Цифровая платформа для международных автомобильных перевозок между Китаем и Россией

    • В городе Маньчжурия (Маньчжоули) в автономном районе Внутренняя Монголия на границе Китая и России началось создание платформы по предоставлению услуг для развития международных автомобильных перевозок между КНР и РФ, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на официальный сайт мэрии города Маньчжурия.

    Маньчжурия является крупнейшим сухопутным КПП в Китае, который играет ключевую роль в развитии внешних связей КНР на северном направлении.

    В последние годы наблюдается устойчивый рост приграничной торговли между Китаем и Россией, в результате чего грузооборот через автомобильный погранпереход Маньчжурия значительно увеличился. Однако для повышения качества и эффективности трансграничной логистики по-прежнему существует ряд сдерживающих факторов, таких как барьеры для обмена данными, риски волатильности курсов валют и низкий коэффициент использования транспортных мощностей. Создание платформы будет способствовать решению этих проблем.

    Разработка цифровой платформы обойдется в 50 млн юаней (7,1 млн долларов) и будет длиться два года – с сентября 2025 по сентябрь 2027 года. Платформа, основанная на технологиях блокчейн, направлена на обеспечение безопасности данных и содействие взаимосвязанности и совместному использованию информации в таких областях как таможенное оформление, финансы, страхование и транспортные мощности. Планируется, что платформа сможет не только предоставлять по принципу «единого окна»  услуги, связанные с таможенным декларированием и мультивалютными расчетами, но и определять источники грузов, перевозимых в обратном направлении, чтобы избежать порожних рейсов.

    Платформа создается по инициативе Управления транспорта города Хулун-Буир, а также Транспортного управления и Управления коммерции города Маньчжурия. Работу по ее строительству взяли на себя две компании города Маньчжурия, занятые в сфере управления международными цепочками поставок и транспортно-экспедиторского обслуживания.

    Фото: Xinhua


  •  




