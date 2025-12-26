Информационно-аналитическое агентство
Очередной сухогруз проекта RSD59 вышел на ходовые
26.12.2025

    • 25 декабря серийное сухогрузное судно проекта RSD59, реализующегося на заводе ОСК «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, приступило к ходовым испытаниям, сообщили SeaNews в ОСК. От достроечной набережной завода сухогруз, получивший имя «Яков Кокушкин», отправился по Волге в район населенного пункта Василькурск.

    За работой всех систем и механизмов на борту следят около 40 специалистов ‒ сдаточная команда завода и представители классификационного регистра проверят маневренность, работу главного двигателя, навигационного оборудования и вспомогательных систем. Испытания продлятся до 28 декабря, после чего судно будет подготовлено к передаче заказчику.

    Сухогрузы проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

    Самоходное сухогрузное однопалубное судно проекта RSD59 имеет два грузовых трюма и оснащено двумя полноповоротными винто-рулевыми колонками, что обеспечивает ему возможности морского и смешанного «река-море» плавания «Волго-Дон макс» класса. Районы эксплуатации включают морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности до 7 м, при удалении от места убежища не более 100 миль и расстоянии между местами убежища не более 200 миль, а также внутренние водные пути России, в том числе Волго-Балтийский водный путь и Волго-Донской судоходный канал.

    Фото: ОСК


