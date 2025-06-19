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Новые проекты судов и вопросы импортозамещения на IV конференции «СудостроениеRU»
19.06.2025

Новые проекты судов и вопросы импортозамещения на IV конференции «СудостроениеRU»

    • 17-18 июня 2025 года в Нижнем Новгороде прошла конференция «СудостроениеRU 2025» — деловое мероприятие, в программе которого рассматриваются наиболее важные вопросы судостроительной отрасли России.

    Организатором выступила компания «ВИВА КОНСАЛТ».

    В теплой атмосфере Нижнего Новгорода – колыбели судостроителей – участники смогли обсудить наиболее важные вопросы отрасли, пообщаться друг с другом, найти новые контакты.

    В повестке дня были рассмотрены проблемы судостроения с разных точек зрения: судовладельцев, судостроителей, поставщиков комплектующих и оборудования, проектных организаций, госорганов регистрации и сертификации.

    Первые две сессии были посвящены развитию судостроительной отрасли РФ и обновлению флота. Здесь были представлены новые перспективные проекты судов самых различных типов и классов: пассажирских, грузовых, судов технического назначения, несамоходного флота и многие другие. Обсудили как техническую проблематику, так и экономическую сторону строительства судов, лизинг, меры господдержки в сфере водного транспорта.

    Докладчиками выступили Наталья Ошикер, «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), Алексей Клепиков, Группа компаний «Р-Флот», Тыртышный Николай, РЦПКБ «Стапель», Рената Ерёмина, «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), Вадим Мищенко, «Морской Инжиниринговый Центр СПб», Петр Ежов, ГК «SEA TECH», Максим Сунозов, «СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», и Александр Лисин, ВГУВТ.

    Далее конференцию продолжил круглый стол, в ходе которого делегаты поделились своими идеями касательно решения острого вопроса подготовки кадров для судостроения и судоремонта. С одной стороны выступили представители учебных учреждений, в частности, Волжского государственного университета водного транспорта (проректор по научной и инновационной деятельности, Евгений Бурмистров и начальник УНИИД, Сергей Гордлеев), с другой стороны практическую сторону кадрового вопроса осветили представители бизнеса (судостроительных и судоремонтных предприятий, производителей оборудования). Были представлены предложения для отрасли- новые профильные образовательные программы, возможности индустриального сотрудничества. Осветили проблематику и опыт заводов: как взрастить и удержать высококвалифицированных специалистов. Также рассмотрели новые технологии в помощь производству.

    Следующий большой блок конференции «СудостроениеRU 2025» был посвящен новым технологиям и оборудованию в судоремонте и судостроении, проблематике и тенденциям импортозамещения. В сессии выступили Юлия Трушакина, «Велесгард СИТИ», Дмитрий Копытов, «Антикоррозионные защитные покрытия СПБ», Артем Сметанин, «Нижегородский Завод Теплообменного Оборудования», Сергей Лабутин, «Центр развития САПР «ГеоС»», Александр Градобоев, Алюминиевая Ассоциация, и Сергей Коновалов, Нижегородский ф-л ФАУ «Российский морской регистр судоходства».

    Конференция, помимо докладов, сопровождалась оживленными дискуссиями, общением делегатов и завершилась фуршетом, а на следующий день участники посетили производственные и судостроительные мощности Группы компаний «Р-Флот», стали свидетелями спуска на воду открытой несамоходной трюмной баржи, а потом смогли познакомиться лучше друг с другом в непринужденной атмосфере речной прогулки.

    Так прошла конференция «СудостроениеРу 2025» в Нижнем Новгороде. Присоединяйтесь к нам, чтобы окунуться в дружелюбную атмосферу профессионального сообщества на наших следующих мероприятиях.

    Фото: «ВИВА КОНСАЛТ»

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