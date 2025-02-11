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В ближайшие 10 лет России потребуется обновить от 1,7 тыс. до 2 тыс. судов
11.02.2025

В ближайшие 10 лет России потребуется обновить от 1,7 тыс. до 2 тыс. судов

    • В следующие 10 лет стране потребуется обновить от 1,7 тыс. до 2 тыс. судов. Об этом заявил генеральный директор ОСК Андрей Пучков на встрече с депутатами Государственной Думы, сообщает ОСК. Именно поэтому ОСК работает над наращиванием собственных производственных возможностей и сменой технологического уклада.

    В рамках встречи обсуждалась стратегия развития корпорации, которая была утверждена на заседании совета директоров АО «ОСК» в декабре 2024 года. Также были затронуты дополнительные меры поддержки отрасли, в том числе разработка профильного законопроекта о судостроении. Работа над ним началась в конце прошлого года, к его разработке привлечены органы государственной власти, ведущие корпорации, научные организации и экспертное сообщество.

    Особое внимание в ходе дискуссии уделили вопросам кадров. А/Пучков рассказал о программах, реализуемых в ОСК, по подготовке профильных специалистов, взаимодействию с учебными заведениями, об используемой системе наставничества. Также обсудили вопрос поддержки семей с детьми, обеспечения достойного уровня оплаты специалистов на предприятиях, повышения производительности труда.

    В свою очередь, депутатский корпус отметил последовательную работу АО «ОСК» в области развития гражданского и военного судостроения и разработке перспективных проектов торгового флота, в том числе танкеров и газовозов, в условиях действующих санкционных ограничений.

    Фото: ОСК


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