Спасатель «Керченский пролив» начал ходовые испытания
01.11.2025

    • Специалисты Амурского судостроительного завода ОСК приступили к первому этапу заводских ходовых испытаний многофункционального судна-спасателя проекта MPSV 06 «Керченский пролив».

    Как сообщили SeaNews в ОСК, в ходе испытаний будут проверены работа главной и вспомогательных двигательных установок, маневренные и ходовые качества судна, а также функционирование систем жизнеобеспечения и навигационного комплекса. Одновременно специалисты проведут часть швартовных испытаний, связанных с эксплуатацией судна в реальных морских условиях.

    Спасатель «Керченский пролив» начал ходовые испытанияПервый этап заводских ходовых испытаний уже стартовал. Впереди ‒ серия следующих, в рамках которых судостроители комплексно протестируют все системы и механизмы, чтобы передать заказчику надежное и современное спасательное судно.

    «Керченский пролив» ‒ многофункциональное аварийно-спасательное судно усиленного ледового класса lcebreaker 6. Оно имеет ледокольный форштевень, крейсерскую кормовую оконечность, удлинённую двухъярусную надстройку бака, жилую рубку носового расположения и машинное отделение в средней части. Энергетическая установка судна ‒ дизель-электрическая, с двумя полноповоротными винторулевыми колонками и носовыми подруливающими устройствами.

    Основные задачи судна — патрулирование и дежурство, оказание помощи терпящим бедствие судам, эвакуация и размещение людей, предоставление медицинской помощи, а также участие в спасательных операциях в районах интенсивного судоходства, рыболовства и морских нефтегазовых промыслов. Кроме того, судно способно выполнять буксирные операции.

    Судно-спасатель не ограничено районами плавания и может эффективно работать на трассах Северного морского пути. Строительство проекта MPSV 06 «Керченский пролив» ведётся по заказу ФКУ «Дирекция госзаказчика».

    Технические характеристики:

    • Длина габаритная – 86 м
    • Ширина – 18.5 м
    • Высота борта – 8.5 м
    • Вместимость грузовых трюмов (около) – 3800 м³
    • Контейнеровместимость – 12 FEU
    • Скорость хода – 15 узлов
    • Экипаж – 22 человека, в том числе 2 медика
    • Спецперсонал – 12 человек
    • Автономность – 30 суток

    Фото: ОСК


  •  




