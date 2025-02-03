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Жатайская судоверфь
03.02.2025

Первое судно на Жатайской судоверфи

    • Строительство первого судна на Жатайской судоверфи начнется уже к концу первого квартала этого года, по завершении первого этапа строительства предприятия. Это будет малотоннажный паром для Сунтарского района Якутии. Как сообщили SeaNews в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве, такое заявление сделал по итогам выездной проверки глава республики Айсен Николаев.

    Также заключено соглашение с АО «Колымская судоходная компания», в рамках которого прорабатывается вопрос разработки проектной документации на несамоходную комбинированную баржу.

    «Мы видим, к каким последствиям может привести авария из-за ветхости судов и различных катаклизмов. Строительство новых судов, отвечающих современным требованиям, – это веление времени», – цитирует А.Николаева пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве.

    Строительство верфи продолжает местный подрядчик. На сегодня готовность объекта составляет примерно 86%. Ведется работа по строительству блока корпусных производств.

    До конца первого квартала этого года в Жатае должны сдать еще общежитие для работников верфи. 7-этажное здание на 96 комнат предназначено для инженерно-технического состава, а также рабочих предприятия. Сейчас ведутся отделочные работы, устройство теплых полов первого этажа, обустраивается инженерный блок (монтаж противопожарных стальных резервуаров, кладка стен).

    Создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи, напомнили в пресс-центре республики в Москве, ведется в рамках реализации комплексного проекта «Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей» государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

    Производственные мощности судоверфи предусматривают строительство до 10 речных судов в год (переработка 10 тыс. тонн металлоконструкций). Судоверфь должна стать полноценным судостроительным кластером, который обеспечит создание современного речного флота для грузоперевозок в Арктической зоне, в том числе по Севморпути.

    Фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве


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