Разработан концептуальный проект речного буксира-толкача нового поколения

Инженеры конструкторского бюро ОСК «Вымпел» разработали концепт-проект 00443 буксира-толкача нового поколения мощностью до 2000 кВт (2700л.с.), предназначенного для обновления стареющего флота толкачей венгерской постройки типов ОТ-2400 проектов Н-3290, Н-3291, и ОТ-2000 проектов 428, 428.1, 428.2. Об это сообщает пресс-служба ОСК,

«В настоящее время на реках России эксплуатируется около 140 толкачей указанных проектов, возраст которых составляет от 35 до 56 лет. Новый проект разработан для замены физически устаревающего речного технического флота», — поясняют в ОСК.

Буксир-толкач проекта 00443 спроектирован на судно класса «М 3,0 (Лед 40)А» Российского классификационного общества, что позволит эксплуатировать судно на волне высотой до 3 метров. Разработка ОСК предназначена для толкания и буксировки несамоходных судов, сухогрузных и нефтеналивных барж, в том числе тяжелых составов из 4-х барж грузоподъемностью 18 тыс. тонн.

По сравнению с буксирами-толкачами старых проектов, новое судно имеет более высокую автоматизацию и меньшую численность экипажа, который будет размещен в более комфортных условиях. Также, в отличие от старых судов этого класса, новый буксир экологически безопасен – в его проекте выполнены современные требования РКО по отделению топливных цистерн от наружной обшивки.

По сравнению с толкачами проектов Н-3290, Н-3291, новое судно имеет меньшую длину, что в перспективе позволит работать с более длинными баржами.

Проект 00443 предусматривает возможность максимального использования отечественного оборудования и возможность установки среднеоборотных судовых двигателей производства «Волгодизельмаш» серии 426Д (8ЧН21/26) мощностью от 691 до 1200кВт или их аналогов.

Характеристики буксира-толкача:

длина габаритная — 47 м;

ширина габаритная — 14 м;

высота борта — 3,5 м;

осадка — 2,3 м;

экипаж/мест — 10/12 чел.

мощность главных двигателей — 2×1000кВт;

скорость хода — не менее 20 км/ч;

автономность плавания — 12 сут.

Фото: ОСК