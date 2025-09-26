Центральное морское конструкторское бюро ОСК «Алмаз» представило ряд новых проектов маломерных судов в рамках Международной выставки «НЕВА 2025». Об этом SeaNews рассказади в КБ.

О перспективных разработках рассказал руководитель проектов конструкторского бюро ОСК Ярослав Роман на конференции «Малотоннажное судостроение России», прошедшей в рамках «НЕВЫ 2025».

Многофункциональный служебно-разъездной катер ледового класса Ice3 создан специально для обслуживания акватории порта (концепт-проект «Нерпа»). Катер служит для ликвидации разливов нефтепродуктов (осуществляет бонопостановку), тушения пожаров (на судах и в порту), транспортировки грузов на открытой палубе (грузоподъемность до 5т), а также для перевозки 10 пассажиров и 3 членов экипажа. Это полностью импортозамещенный проект с отечественной энергетической установкой (главный двигатель производства «Промышленные компоненты «КАМАЗ»).

По техническим требованиям заказчика конструкторское бюро разработало концептуальные проекты лоцманских судов:

Многофункциональное лоцманское судно с функцией буксира (проект ЛС005Б) длиной 20,5 м готово осуществлять доставку 8 лоцманов и развивать скорость 10,5 узлов. Тяга на гаке составит около 20 т.

Лоцманское судно повышенной мореходности (проект ЛС007) длиной 30 м предназначено для доставки 12 лоцманов при волнении моря до 6 баллов.

Судно может развивать скорость не менее 15 узлов.

Гибридная яхта длиной 43 м, рассчитанная на длительное размещение 10 гостей, обладает рядом уникальных характеристик:

гибридная энергетическая установка (ЭУ), состоящая из генераторов на газу и системы накопления электрической энергии; система накопления электрической энергии (накопители энергии) без работы газогенераторов обеспечивает ход судна и питание основных систем в течение 4 часов, а в варианте без движения судна судовые системы могут работать благодаря накопителям энергии в течение 8 часов; импортозамещенность – полностью отечественная ЭУ – главный газопоршневый двигатель мощностью 500 кВт производства «ЯМЗ» (г.Ярославль) и накопители энергии от ООО «НПК Морсвязьавтоматика»; дальностью плавания 1000 миль; экономичность (стоимость газа в 2 раза ниже дизеля); экологичность (газ, в отличие от дизельного топлива, позволяет снизить выбросы в акваторию до нулевых значений, а применение гибридной схемы ЭУ снижает влияние на окружающую среду).

Фото: АО «ЦМКБ «Алмаз» / ОСК