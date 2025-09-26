Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Конструкторское бюро ОСК «Алмаз» представило ряд новых проектов маломерных судов
26.09.2025

Конструкторское бюро ОСК «Алмаз» представило ряд новых проектов маломерных судов

    • Центральное морское конструкторское бюро ОСК «Алмаз» представило ряд новых проектов маломерных судов в рамках Международной выставки «НЕВА 2025». Об этом SeaNews рассказади в КБ.

    О перспективных разработках рассказал руководитель проектов конструкторского бюро ОСК Ярослав Роман на конференции «Малотоннажное судостроение России», прошедшей в рамках «НЕВЫ 2025».

    Многофункциональный служебно-разъездной катер ледового класса Ice3 создан специально для обслуживания акватории порта (концепт-проект «Нерпа»). Катер служит для ликвидации разливов нефтепродуктов (осуществляет бонопостановку), тушения пожаров (на судах и в порту), транспортировки грузов на открытой палубе (грузоподъемность до 5т), а также для перевозки 10 пассажиров и 3 членов экипажа. Это полностью импортозамещенный проект с отечественной энергетической установкой (главный двигатель производства «Промышленные компоненты «КАМАЗ»).

    По техническим требованиям заказчика конструкторское бюро разработало концептуальные проекты лоцманских судов:

    Многофункциональное лоцманское судно с функцией буксира (проект ЛС005Б) длиной 20,5 м готово осуществлять доставку 8 лоцманов и развивать скорость 10,5 узлов. Тяга на гаке составит около 20 т.

    Лоцманское судно повышенной мореходности (проект ЛС007) длиной 30 м предназначено для доставки 12 лоцманов при волнении моря до 6 баллов.

    Судно может развивать скорость не менее 15 узлов.

    Гибридная яхта длиной 43 м, рассчитанная на длительное размещение 10 гостей, обладает рядом уникальных характеристик:

    гибридная энергетическая установка (ЭУ), состоящая из генераторов на газу и системы накопления электрической энергии; система накопления электрической энергии (накопители энергии) без работы газогенераторов обеспечивает ход судна и питание основных систем в течение 4 часов, а в варианте без движения судна судовые системы могут работать благодаря накопителям энергии в течение 8 часов; импортозамещенность – полностью отечественная ЭУ – главный газопоршневый двигатель мощностью 500 кВт производства «ЯМЗ» (г.Ярославль) и накопители энергии от ООО «НПК Морсвязьавтоматика»; дальностью плавания 1000 миль; экономичность (стоимость газа в 2 раза ниже дизеля); экологичность (газ, в отличие от дизельного топлива, позволяет снизить выбросы в акваторию до нулевых значений, а применение гибридной схемы ЭУ снижает влияние на окружающую среду).

    Фото: АО «ЦМКБ «Алмаз» / ОСК


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.08.2025
    Флот «Росморпорта» пополнили три промерных катера
    Суда будут задействованы в порту Астрахань и на ВКМСК.
    АстраханьВолго-Каспийский морской судоходный каналКатерРосморпорт
    0
    14.04.2025
    ОСК приступила к активной фазе строительства плавдока грузоподъемностью 25 тыс. тонн
    Состоялась уникальная операция по перемещению полублоков плавучего дока проекта 24012 «Владимир Емельянов».
    ОСКплавдокСудостроение
    0
    18.09.2025
    ОСК спустила на воду сухогруз проекта RSD59
    Рабочая конструкторская документация судна выполнена Волго-Каспийским конструкторским бюро
    ОСКСпуск на водуСухогруз
    0
    29.04.2025
    ОСК передала заказчику новый танкер-химовоз «Азимут-1»
    Смешанного плавания «река-море»
    ОСКтанкер-химовозЮжный центр судостроения и судоремонта
    0
    20.06.2025
    На Амурском судостроительном заводе начались швартовные испытания судна-спасателя
    ОСК приступила к швартовным испытаниям судна-спасателя «Керченский пролив».
    Амурский судостроительный заводОСКСудостроениешвартовные испытания
    0
    07.04.2025
    Атомный ледокол «Якутия» отправился в Мурманск
    «Якутия» стала четвертым по счету судном, построенным на «Балтийском заводе» по проекту 22220.
    Балтийский заводЛедоколОСКСудостроение
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.09.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 39, 2025
    25.09.2025 Контейнерный импорт. Тенденции и прогнозы-5
    25.09.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 7 месяцев 2025
    24.09.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2025 снизился на 12,8%
    24.09.2025 Все порты Финляндии, 7 месяцев 2025
    24.09.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    26.09.2025 Россия и Судан подписали Меморандум о взаимопонимании в области транспорта
    25.09.2025 На автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс будет запущена процедура электронной очереди
    22.09.2025 В рамках нового нацпроекта разработают пообъектный план подъема затонувших судов
    18.09.2025 Правительство выделит 1,5 млрд руб. на организацию работы центров поддержки экспорта
    15.09.2025 Автовыпуск лесоматериалов из Сибири растет
    12.09.2025 Вступил в силу порядок каботажных перевозок для транспортных компаний ЕАЭС в России
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •