Спущен на воду многофункциональный буксир-спасатель «Алдан»

На Окской судоверфи состоялась церемония спуска на воду многофункционального буксира-спасателя «Алдан» проекта MPSV12. Как сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта, после завершения строительства буксир пополнит флот подведомственной Росморречфлоту Морской спасательной службы и будет работать в акватории Северного морского пути.

Судно строится в рамках федерального проекта «Развитие Большого Северного морского пути» нацпроекта «Эффективная транспортная система».

В торжественной церемонии спуска приняли участие руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, генеральный директор ФКУ «Дирекция госзаказчика» Леонид Машаев, руководитель ФГБУ «Морспасслужба» Виктор Чернов.

«Мы продолжаем нашу работу по усилению флота подведомственного Росморречфлоту предприятия – Морской спасательной службы. Это уже пятое судно проекта MPSV12, которое пополнит спасательный флот. Суда уже работают в разных регионах: в Чёрном, Каспийском, Белом морях и на Камчатке. Они зарекомендовали себя как надёжные и высокоэффективные помощники. Современные многофункциональные буксиры позволяют нашим специалистам оперативно реагировать на любые вызовы и выполнять важнейшие задачи по обеспечению безопасности мореплавания, охране окружающей среды, защите жизненно важных объектов. Эти и другие задачи перед отраслью ставит Министерство транспорта России и руководство страны», – отметил А.Тарасенко.

Как подчеркнули представители Окской судоверфи, далее предстоит достройка и наладка судового оборудования.

Спасательное судно данного проекта может выполнять различные задачи, в том числе по поиску и оказанию помощи судам, терпящим бедствие, буксировке аварийных объектов к местам убежища, тушению пожаров на воде, а также ликвидации разливов нефти. Особенно незаменим он при снятии судна с мели – имея минимальную осадку буксир может ближе подойти к терпящему бедствие судну.

Особенностью проекта MPSV12 является то, что буксиры мелкосидящие и могут принимать участие в спасательных операциях на мелководье, в устьях рек, прибрежных зонах и других местах, недоступных для глубоководных судов.

Четыре предыдущих судна проекта MPSV12 были построены на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Ленинградской области.

Основные характеристики проекта:

Длина габаритная (около) – 79,85 м;

Ширина наибольшая – 17,36 м;

Высота борта на миделе – 6,7 м;

Осадка по КВЛ – 3,2 м;

Мощность ГД – 2х2795 кВт.

Фото: Минтранс