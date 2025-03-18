Принят новый арктический буксир-спасатель для Морспасслужбы

Новый арктический буксир-спасатель «Узон» проекта NE025 пополнил флот подведомственной Росморречфлоту Морской спасательной службы. Как сообщает пресс-служба Агентства, сегодня приёмочная комиссия подписала приёмо-сдаточные акты.

Судно будет приписано к порту Петропавловск-Камчатский и использоваться на трассах Северного морского пути.

Ранее в марте буксир успешно завершил контрольный выход в море, подтвердив работоспособность всех систем и оборудования.

Специалисты приступили к оформлению судовых документов, после чего состоится процедура поднятия флага на судне и ввода в эксплуатацию.

Буксир «Узон», названный по имени горной вершины Камчатки, подтвердил заложенный государственным контрактом класс судна – KM Arc4 (hull, machinery) R1 AUT3 FF3WS Tug.

Строительство судна велось на Окской судоверфи в рамках плана развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года и интегрировано в федеральный проект «Большой СМП» нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Всего в рамках проекта NE025 строится 5 буксиров-спасателей. Они носят названия «Тиман», «Тепсей», «Печак», «Узон» и «Фавор», происходящие от разных географических объектов. Росморречфлот выступает государственным заказчиком строительства.

Два буксира будут приписаны к порту Мурманск, два – к порту Петропавловск-Камчатский и один будет приписан к порту Архангельск.

Фото: Росморречфлот