Назначение в Росморречфлоте
30.12.2025

Назначение в Росморречфлоте

    • Назначение в РосморречфлотеЗаместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта назначен Владимир Аборнев, сообщило Агентство в своем телеграм-канале.

    Соответствующее распоряжение Правительства РФ от № 4144-р подписано председателем Правительства Михаилом Мишустиным 29 декабря 2025 года. Назначение оформлено приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 декабря № 1886/к.

    До настоящего назначения В.Аборнев занимал должность заместителя генерального директора по капитальному строительству ФГУП «Росморпорт», ранее в разные периоды возглавлял Управление внутреннего водного транспорта Росморречфлота и был первым заместителем руководителя ФГБУ «Канал имени Москвы».

    Фото: Росморречфлот, Яндекс Карты


