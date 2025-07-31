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HHLA нашли нового CEO
31.07.2025

HHLA нашли нового CEO

    • Наблюдательный совет Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) назначил новым Chief Executive Officer (CEO) компании Йеруна Эйсинка. Как сообщили SeaNews в HHLA, он приступит к исполнению своих обязанностей с 1 октября 2025 года.

    Й.Эйсинк – выпускник Университета Эразма Роттердамского, у него за плечами более 25 лет работы в сфере транспорта и логистики. Первые шаги в карьере он делал в Siemens, с 2023 года работал в различных должностях в Deutsche Post DHL, в том числе возглавлял в ранге CEO подразделения DHL Freight в Германии и Бенилюксе и Великобритании.

    В 2015 году перешел на должность президента европейского дивизиона глобального провайдера транспортных услуг C.H. Robinson, а с августа 2023 года возглавил в качестве CEO крупнейшего европейского автоперевозчика Girteka Group.

    Напомним, в HHLA Й.Эйсинк приходит на смену Ангеле Титцрат, которая возглавляла группу в течение 9 лет.

    Первоначально контракт с Й.Эйсинком будет подписан сроком на три года.

    Фото: HHLA


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