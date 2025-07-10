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Назначен начальник ЦЭТ ФТС
10.07.2025

Назначен начальник ЦЭТ ФТС

    • Первый заместитель начальника Центральной энергетической таможни Алексей Зуев с 10 июля 2025 года назначен начальником ЦЭТ, сообщает ФТС в своем в своем телеграм-канале.

    А.Зуев служит в таможенных органах с 1995 года, прошел путь от инспектора Северо-Западного таможенного поста Московской автогрузовой таможни до заместителя начальника службы — начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля Службы организации таможенного контроля ЦЭТ.

    С ноября 2021 года занимал должность первого заместителя начальника Центральной энергетической таможни.

    Фото: ФТС


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