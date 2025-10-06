Информационно-аналитическое агентство
Про импортных ёжиков
06.10.2025

Про импортных ёжиков

    • Партия африканских ежей из Таиланда впервые прибыла в Сибирь, поделилась в своем телеграм-канале Федеральная таможенная служба.

    Про импортных ёжиковПартия из 300 африканских ушастых карликовых ежей была доставлена самолетом в Красноярск для местного предпринимателя в сфере зообизнеса. Это первый случай ввоза такого экзотического товара в Сибирь.

    Сотрудники таможенного поста Аэропорт Красноярск оперативно проверили соответствие живого груза сведениям, заявленным в декларации на товары. Вся проверка заняла не более 10 минут.

    В качестве справке в ФТС сообщили: Африканский ушастый карликовый ёж – это искусственно выведенный подвид белобрюхого ежа, не обитающий в дикой природе.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

  •  




