Про импортных ёжиков

Партия африканских ежей из Таиланда впервые прибыла в Сибирь, поделилась в своем телеграм-канале Федеральная таможенная служба.

Партия из 300 африканских ушастых карликовых ежей была доставлена самолетом в Красноярск для местного предпринимателя в сфере зообизнеса. Это первый случай ввоза такого экзотического товара в Сибирь.

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Красноярск оперативно проверили соответствие живого груза сведениям, заявленным в декларации на товары. Вся проверка заняла не более 10 минут.

В качестве справке в ФТС сообщили: Африканский ушастый карликовый ёж – это искусственно выведенный подвид белобрюхого ежа, не обитающий в дикой природе.

Фото: ФТС