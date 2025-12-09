Импорт мандаринов в Сибирь вырос в 1,5 раза

По данным таможенной статистики, импорт мандаринов в Сибирь вырос в 1,5 раза. Как сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале, за 10 месяцев 2025 года в Сибирский федеральный округ ввезено более 19,2 тыс. тонн мандаринов.

Больше всего данного продукта импортировали предприниматели из Красноярского края и Иркутской области: 10,6 тыс. тонн и 4,6 тыс. тонн соответственно.

Пик поставок главного новогоднего фрукта приходится на первый и последний кварталы года, особенно на декабрь. Основными поставщиками являются Китай, Южная Африка, Турция, Марокко и Египет.

Таможенный контроль поступившей скоропортящейся продукции осуществляется в приоритетном порядке и в максимально короткие сроки, отметили в ФТС.

Фото: ФТС