О транспортно-логистической повестке
12.11.2025

Новогодний импорт

    • С начала года уральские таможенники оформили ввоз товаров для новогодних и рождественских праздников весом более 30 тонн и общей стоимостью 18 млн рублей.

    Как сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале, основным поставщиком, как и в прошлые годы, стал Китай.

    «Пик поставок новогодней продукции обычно происходит летом. С июня по август 2025 года уральские таможенники оформили более 20 тонн праздничной атрибутики на сумму 11 млн рублей: гирлянды, елочные шары и мишуру, карнавальные костюмы. Как и в 2024 году, импортировано 5 тонн новогодних костюмов», – отметил начальник УТУ Алексей Фролов.

    Фото: ФТС / ИИ


  •  




