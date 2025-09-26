Растут отгрузки за рубеж кедрового ореха

Кемеровские таможенники фиксируют рост экспортных поставок кедрового ореха, сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

За 7 месяцев 2025 года участники ВЭД Томской области направили за рубеж 417 тонн очищенных кедровых орехов и 260 тонн орехов в скорлупе. Это на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основные торговые партнеры региона по закупкам кедрового ореха – Китай, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.

Томская область в этом году занимает среди российских регионов первое место по поставкам кедровых орехов за границу.

