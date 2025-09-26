Информационно-аналитическое агентство
Растут отгрузки за рубеж кедрового ореха
26.09.2025

Растут отгрузки за рубеж кедрового ореха

    • Кемеровские таможенники фиксируют рост экспортных поставок кедрового ореха, сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

    За 7 месяцев 2025 года участники ВЭД Томской области направили за рубеж 417 тонн очищенных кедровых орехов и 260 тонн орехов в скорлупе. Это на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Основные торговые партнеры региона по закупкам кедрового ореха – Китай, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.

    Томская область в этом году занимает среди российских регионов первое место по поставкам кедровых орехов за границу.

    Фото: ФТС


    Новости по теме
    25.03.2025
    Экспортные перевозки химикатов по жд, 2 месяца 2025
    Экспортные перевозки химической продукции российских предприятий по сети РЖД по итогам первых двух месяцев 2025 года составили 887 тыс. тонн.
    2025РЖДХимические грузыЭкспорт
    0
    23.05.2025
    Продлен режим обязательной продажи части валютной выручки экспортеров
    Еще на год
    валютная выручкавнутренний рынокрежимЭкспорт
    0
    11.07.2025
    Погрузка на экспорт по жд железной руды, 6 месяцев 2025
    В первом полугодии 2025 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 15,5%.
    2025Железная рудаРЖДЭкспорт
    0
    11.02.2025
    Российский экспорт алюминия и изделий из него в ЕС, январь-ноябрь 2024
    Основной объем отправлен морским путем
    Только для подписчиков
    2024АлюминийЕвросоюзЕвростат
    0
    17.04.2025
    Погрузка на экспорт по жд железной руды, 3 месяца 2025
    В январе-марте 2025 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 13,3%.
    Железная рудаПогрузкаРЖДЭкспорт
    0
    09.04.2025
    Экспорт зерна и продуктов его переработки в КНР из Алтайского края растет
    Китай в первом квартале 2025 года нарастил импорт алтайской растительной продукции на 16%.
    АлтайЗерноКитайЭкспорт
    0


  •  




